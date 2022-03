Kantonsspital St. Gallen – Lernende starb nicht an den Folgen einer Corona-Impfung

Nun steht fest: Die 17-Jährige verstarb an einer natürlichen Todesursache. Was die genaue Todesursache war, wird aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht konkretisiert (Symbolbild).

Im Oktober des vergangenen Jahres verstarben kurz nacheinander zwei 17-Jährige, die am Kantonsspital St. Gallen ihre Lehre als Fachfrau Gesundheit absolvierten. Bei einer der jungen Frauen wurde von der Staatsanwaltschaft St. Gallen eine Strafuntersuchung eröffnet. Nun liegen die Ergebnisse vor: Die Frau starb an einer natürlichen Todesursache. Ein Zusammenhang mit der Covid-Impfung könne ausgeschlossen werden.

Der Tod beider jungen Frauen löste Trauer aus am Kantonsspital St. Gallen. Kurz darauf wurden in Impfskeptiker-Kreisen Stimmen laut, die behaupteten, dass der Tod beider Lernenden mit der Covid-Impfung in Zusammenhang steht. «Es ist unsäglich, dass solche Gerüchte herumgehen. Es ist widerlich und verletzend. Unsere Trauer wird nicht respektiert», sagte die Mutter einer der beiden jungen Frauen zum «Blick».