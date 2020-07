«Ich bin schockiert»

Ku-Klux-Klan-Maske im Tram sorgt für Empörung

Ein Unbekannter war mit einer Ku-Klux-Klan-Maske in der Stadt Zürich im Tram unterwegs. Man unterstütze solches Verhalten in keinster Weise, heisst es bei den Verkehrsbetrieben.

Bei den Verkehrsbetrieben hat man Kenntnis vom Bild: «Wir unterstützen solches Verhalten in keinster Weise.»

Eine Person war in Zürich mit einer Ku-Klux-Klan-Maske im Tram 13 unterwegs, wie ein Bild zeigt, das auf Social Media kursiert.

Jemand sitzt mit einer Ku-Klux-Klan-Maske im Zürcher 13er-Tram – dieses Bild kursiert derzeit auf Social Media. «Dummer Siech», kommentiert jemand dazu. Auch ein Leser ist empört. Er sagt, dass ein Kollege von ihm das Foto am Donnerstag aufgenommen und ihm geschickt habe. «Ich bin total schockiert, dass eine solche Maske in der Öffentlichkeit getragen wird», so der 23-Jährige. Er glaubt, dass der Unbekannte die Maske nicht als Witz angezogen habe.