Basel

Küchenbrand zerstört ganze Wohnung in Mehrfamilienhaus

In der Nacht auf Samstag ereignete sich ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus im Kleinbasel. Verletz wurde niemand. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Die Staatsanwaltschaft sucht Zeugen.

Kurz nach Mitternacht kam es am Samstag in einem Mehrfamilienhaus in der Haltingerstrasse in Basel zu einem Brandfall, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mitteilt. Es wurde niemand verletzt.