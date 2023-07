Leysin VD: Wandergruppe von Kühen attackiert – Frau verletzt

Verhalten bei aggressiven Kühen

Schon bei der geringsten Gefahr machen es Kühe durch ihre Körpersprache erkennbar. «Sie heben den Kopf und spitzen die Ohren», sagt Manser. Je grösser die Gefahr wird, desto deutlicher werden die Signale. «Sie fangen an, nervös hin und her zu stapfen, schwingen den Schwanz zackig hin und her oder fangen an, mit dem Fuss am Boden zu scharen», so der Kuh-Experte. Sollten diese Signale eintreten, dann gibt es nur noch eins zu tun: «Den Druck auf die Kühe reduzieren, indem man sich ohne schnelle Bewegungen rückwärts bewegt und mit dem Blick auf die Herde entfernt», so Manser.