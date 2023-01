Kühe geraten wegen Feuerwerk in Panik und trampeln Kalb nieder

Landwirt Ueli Stucki sagt, dass er an Silvester und am 1. August jeweils nach den Kühen schaut – doch Jugendliche brannten bereits in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember das Feuerwerk bei seinem Hof ab.

In einer Nacht vor Silvester ist auf einem Hof in Lohn-Ammannsegg Feuerwerk gezündet worden.

In der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember wird Landwirt Ueli Stucki jäh aus dem Schlaf gerissen, als lautes Feuerwerk in der Nähe abgebrannt wird. Sofort geht er zusammen mit seiner Partnerin zum Kuhstall und prüft, ob und wie seine Tiere auf den Lärm reagiert haben. Er stellt fest: Es ist Panik ausgebrochen unter den Tieren, ein Kalb liegt verletzt am Boden.

«Es traf uns unvorbereitet»

«Am 31. Dezember und am 1. August sind wir jeweils auf Feuerwerk gefasst, doch das traf uns unvorbereitet», sagt Stucki. An Silvester und am Nationalfeiertag sei er jeweils bei den Tieren, um diese zu beruhigen. Es brenne Licht und die Tier erhielten Futter. Doch die Jugendlichen, die er nach dem Blick in den Stall hatte wegrennen sehen, hielten sich nicht an das Datum.