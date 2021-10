Kühe sterben bei Scheunen-Vollbrand in Müswangen bei Hitzkirch

Am frühen Samstagmorgen geriet eine Scheune in Müswangen bei Hitzkirch LU in Brand.

Eine Scheune in Müswangen brannte in der Nacht komplett nieder.

Am frühen Samstagmorgen, um 1.30 Uhr, geriet eine Scheune in Müswangen bei Hitzkirch LU in Brand. Rund 60 Milchkühe sowie einige Kälber konnten durch die Liegenschaftsbesitzer aus dem Stall gerettet werden. Eine noch unbekannte Anzahl weiterer Tiere verendete jedoch.

Brand in Breitenbach

Auch im Kanton Solothurn kam es am Freitag zu einem Brand in einem Industriegebeit bei Breitenbach. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn kam es dabei zu einer starken Rauchentwicklung. In der Folge musste die Bevölkerung in der Region die Fenster für rund zwei Stunden schliessen. Eine Person verletzte sich durch den Brand leicht, konnte aber vor Ort durch ein Ambulanz-Team versorgt werden. Die Angestellten der Firma wurden ebenfalls vor Ort medizinisch betreut.