Wegen Sprachvorschriften: «Kündet euer Konto» – Junge SVP wettert gegen die «Woke UBS»

In der Medienmitteilung wettert die Jungpartei auch gegen «Transgender-Ideologen» und das Verhältnis der UBS zur Pride.

Auch an der Präsenz der UBS an der Pride stört sich die Jungpartei und bezeichnet die Bank als «Woke-Apostel».

Die Junge SVP ruft zum Boykott der UBS auf. Sie selbst hat ihr Konto bei der Grossbank gekündet und ruft «alle juristischen und natürlichen Personen in der Schweiz dazu auf, ihre UBS-Konten ebenfalls aufzulösen». Grund dafür: Die UBS habe interne Sprachvorschriften erlassen, die eine genderneutrale Kommunikation garantieren sollten. In dem Dokument seien zudem «maskulin kodierte Wörter» aufgelistet, die in Zukunft zu vermeiden seien. Dazu gehörten «Machowörter» wie «active», «challenge» und «objective».