Kündigt Bundesrat Alain Berset am Mittwoch die Rückkehr zur Normalität an?

Bundesrats-Sitzung : Kündigt der Bundesrat am Mittwoch die Rückkehr zur Normalität an?

1 / 8 An der Bundesratssitzung vom Mittwoch wird das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie bekannt gegeben. 20min/Michael Scherrer Gesundheitsminister Alain Berset hat aus der Sommerpause per Twitter verkündet, dass am Mittwoch keine Lockerungen vorgenommen werden. 20min/Taddeo Cerletti Nun stellt sich die Frage, wie es mit den Massnahmen und der Nutzung des Covid-Zertifikats weitergeht. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Am Mittwoch hält der Bundesrat die erste Sitzung seit rund fünf Wochen ab.

Es werden auch weitere Entscheide zur Corona-Politik getroffen.

Nachdem die Normalisierungsphase bereits einmal verschoben wurde, stellt sich nun die Frage, ob der Bundesrat einen konkreten Fahrplan für den Übergang in den letzten Schritt des Corona-Exit-Plans verkündet.

Mittwoch, 11. August. Lange galt dieses Datum als der Zeitpunkt, zu dem der Bundesrat den Übergang in die sogenannte Normalisierungsphase verkünden wird. Dies wäre der letzte Schritt des Drei-Phasen-Modells, den der Bundesrat im Frühling vorgestellt hatte, um aufzuzeigen, wie der Weg zurück zur Normalität gelingen soll (siehe unten).

Vor zwei Wochen dann für viele die Ernüchterung: Nach einem Gespräch mit Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, twitterte Gesundheitsminister Alain Berset, dass keine Massnahmenlockerungen in die Vernehmlassung geschickt werden. Bevor Lockerungen umgesetzt werden können, müssen die Kantone in der Vernehmlassung angehört werden. Damit war klar: Das grosse Lockerungspaket wird am 11. August nicht kommen.

Lockerungen Ende August?

Trotzdem kommt der Bundesrat nicht darum herum, sich Gedanken über den Lockerungs-Zeitpunkt zu machen. Das Unverständnis von Teilen der Politik, der Wirtschaft und der Bevölkerung für das vorsichtige Vorgehen werden immer grösser und auch angesehene Epidemiologinnen und Epidemiologen halten es nicht mehr für gerechtfertigt, die Massnahmen noch lange aufrechtzuerhalten.

Alain Berset sprach davon, dass «in wenigen Wochen weitere Lockerungen möglich sind, wenn es gut läuft». Und auch Virginie Masserey vom BAG sagte gegenüber 20 Minuten, dass «der Staat nicht ewig Massnahmen aufrechterhalten» könne. Dem Vernehmen nach ist auch Bersets Gesundheitsdepartement bestrebt, die Lockerungen nach Möglichkeit per Ende August anzukünden. Demgegenüber stehen die Befürchtungen, dass die Schweiz im Herbst erneut von einer schweren Corona-Welle getroffen wird. 20 Minuten präsentiert die Ausgangslage und zeigt, worüber der Bundesrat noch diskutiert.

Derzeit geltende Massnahmen

Seit dem 26. Juni gelten in der Schweiz noch die folgenden Corona-Massnahmen:

• Bei Veranstaltungen ohne Zertifikat und mit Sitzpflicht gilt eine Obergrenze von 1000 Personen, ohne Sitzpflicht sind es draussen 500 und drinnen 250 Personen. Verlangen die Veranstalterinnen und Veranstalter ein Covid-Zertifikat, gilt keine Begrenzung.

• Die Maskenpflicht gilt nur noch in Läden, Restaurants, im ÖV und in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Am Arbeitsplatz entscheidet der Arbeitgeber oder die Arbeitsgeberin, an den Berufs- und Mittelschulen die Kantone.

• Beim Restaurantbesuch muss mindestens eine Person die Kontaktdaten angeben. Das gilt auch für Sport und Kultur.

• Private Treffen sind auf 50 Personen draussen und 30 Personen drinnen beschränkt.

• Es wird empfohlen, wo möglich nach wie vor im Homeoffice zu arbeiten.

Das würde der Übergang in die Normalisierungsphase bedeuten

Mit Beginn der Normalisierungsphase greift wieder die Eigenverantwortung. Sobald der Bund der Meinung ist, dass dies der Fall ist, sind einschränkende Massnahmen für die Allgemeinheit seiner Meinung nach nicht mehr zu rechtfertigen.

Personenobergrenzen bei privaten Veranstaltungen werden dann wohl nicht mehr tragbar sein. Auch bei der Maskenpflicht sind Lockerungen vorstellbar. Als Erstes würde die Maskenpflicht wohl in den Läden fallen. In öffentlich zugänglichen Innenräumen und im ÖV macht es gemäss Expertinnen und Experten Sinn, die Masken noch etwas länger zu tragen. Weiter könnte der Bundesrat die Homeoffice-Empfehlung zurücknehmen.

Unklare Zukunft für das Covid-Zertifikat

Fraglich ist auch, wie es mit dem Covid-Zertifikat weitergeht. Berset tönt in einer früheren Pressekonferenz an, dass der Einsatz des Zertifikats auch in der Normalisierungsphase noch «eine gewisse Zeit lang» nötig sein könnte. Epidemiologinnen und Epidemiologen unterstützen die Forderung, die Anwendung des Zertifikats auszuweiten und angesichts der hochansteckenden Deltavarianten etwa bei Grossveranstaltungen noch länger auf diese Lösung zu setzen.

Demgegenüber findet etwa Gastronomiesuisse-Präsident Casimir Platzer, das Zertifikat nach der Impfung vermittle eine falsche Sicherheit. Insbesondere aufgrund der Delta-Variante, mit der sich auch doppelt geimpfte Personen offenbar vermehrt wieder anstecken. Eine Ausweitung des Zertifikats auf Restaurants lehnt er deshalb klar ab.

Der Drei-Phasen-Plan des Bundesrats Im April kündigte der Bundesrat den schrittweisen Ausstieg aus den Corona-Massnahmen an. Der Drei-Phasen-Plan sah so aus: Schutzphase: In der Schutzphase war das oberste Ziel der Schutz der Risikogruppen. Am 26. Mai verkündete der Bundesrat: «Die epidemiologische Lage entspannt sich weiter, die Fallzahlen sinken. Zudem haben bis Ende Monat die meisten Kantone die Impfung der besonders gefährdeten Personen abgeschlossen. Damit ist die Schutzphase, die erste Phase in der Ausstiegsstrategie des Bundesrats, abgeschlossen. Es begann die zweite Phase. Stabilisierungsphase: Derzeit befinden wir uns am Ende der zweiten Phase. In der Stabilisierungsphase wurde der Zugang zur Impfung auf die gesamte erwachsene Bevölkerung ausgeweitet. Sobald alle impfwilligen Erwachsenen die Möglichkeit erhalten haben, sich zu impfen, will der Bundesrat in die dritte und letzte Phase übergehen. Normalisierungsphase: Ursprünglich war diese Phase auf den 11. August angekündigt. Weil viele, die sich impfen lassen möchten, noch kein Impfangebot wahrgenommen haben, etwa aufgrund der Ferien, verschob der Bundesrat den Übergang in die Normalisierungsphase. Diese Phase beginnt, sobald alle, die das wollen, geimpft sind. Die Massnahmen sollen in dieser Phase grösstenteils aufgehoben werden.