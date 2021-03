Berufsverband verlangt Massnahmen von der Politk

«Diese Zahlen muss man unbedingt erheben, wie momentan genau der Zustand des Pflegekraftpersonals ist. Nur so können wir die Konsequenzen aus der Pandemie abschätzen. Aus Deutschland und weltweit haben wir diese Zahlen. Darum ist es wichtig, dass nun auch die Politik und die Behörden in der Schweiz diese Umfragen machen, um die entsprechenden Lehren daraus abzuleiten», so Ribi weiter.

Ribi: « Uns wurde nun vor Augen geführt, wie s ystemrelevant die Pflege in dieser Pandemie ist, und dass Menschenleben davon abhängen. Mindestens nach dieser Pandemie sollten die Entscheidungsträger verstanden haben, dass es nun zwingend notwendig ist, in die Pflege zu investieren. » Dazu gehört laut Ribi mehr Ausbildung während der jahrelangen Ausübung des Berufs , bessere Arbeitsbedingungen und auch, dass die Pflege eine grössere Wertschätzung erhält, die sich auch gesetzlich niederschlagen würde . «Man kann und muss es so sagen, dass die Pflege am Anschlag ist . Und wenn die Pflege an die Grenzen kommt , dann geht es nicht nur um die Berufsgruppe, sondern es geht auch um die Patienten, die wir pflegen wollen », sagt Ribi weiter.