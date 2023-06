Autoposer: Künftig zu Fuss unterwegs – sieben Autoposer müssen Auto abgeben

Sechs Männer und eine Frau dürften in nächster Zeit vermehrt zu Fuss unterwegs sein. Der Grund: Am Wochenende kontrollierte die Zürcher Kantonspolizei im Bezirk Hinwil gezielt Autofahrerinnen und Autofahrer, die durch ihr lautes Auto auffällig geworden sind.

An sieben Fahrzeugen wurden bei der technischen Überprüfung illegale technische Abänderungen von Auspuffanlagen oder Manipulationen der Motorelektronik festgestellt. Die sechs Lenker und eine Lenkerin dieser Fahrzeuge werden wegen unzulässiger Veränderungen an ihren Fahrzeugen zur Anzeige gebracht, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag in einer Mitteilung schreibt.