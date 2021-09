Grosser Rückstand - Enttäuschung an der Rad-WM – Küng und Bissegger verpassen Medaille

An der Rad-EM vor knapp mehr als einer Woche holte Stefan Küng die Goldmedaille. An der WM in Brügge wollte er diese Medaille ebenfalls gewinnen. Um 16.52 Uhr war klar: Küng verpasst das Podium. Am Ende verlor der 27-Jährige über eine Minute auf den Sieger des Rennens. Aufs Podium fehlten Küng auch über 20 Sekunden. Ebenfalls keine Medaille gab es für Stefan Bissegger, den vierten der Europameisterschaft. Der 23-Jährige klassierte sich auf dem siebten Platz.