Künstler betrügt Museum mit Bild und muss 63’000 Franken zahlen

Ende September 2021 wurde die Ausstellung « Die Zukunft der Arbeit » in Dänemark eingeweiht. Eines der Werke: «Take the Money and Run» des Künstlers Jan Haaning.

Zur Schaffung eines Kunstwerkes mit echten Banknoten erhielt Jens Haaning von einem dänischen Museum 532’549 dänische Kronen (umgerechnet etwa 74’250 Franken). Jetzt aber muss der Künstler dem Museum in Aalborg 63’000 Franken zurückzahlen. Ein Gericht in Kopenhagen ordnete am Montag eine Rückerstattung durch Jens Haaning an das Kunstmuseum Aalborg in Höhe von 492’549 Kronen oder umgerechnet 63’399 Franken an.