«Take the Money and Run» :

«Take the Money and Run» : Künstler bezieht 74’000 Franken von Museum – und liefert leere Leinwände

1 / 5 Ende September 2021 wurde die Ausstellung « Die Zukunft der Arbeit » in Dänemark eingeweiht. Eines der Werke: «Take the Money an Run» des Künstlers Jan Haaning. AFP Das Kunsten Museum of Modern Art in Aalborg hatte dem 57-jährigen Haaning die Summe von genau 532 ’ 549 dänische n Kronen geliehen, um das Kunstwerk zu erschaffen. Instagram/kunstendk Doch der Künstler lieferte stattdessen zwei leere Bilderrahmen und behielt das Geld. Facebook/jens.haaning

Darum gehts Statt zwei mit Geldscheinen gefüllten Bilderrahmen lieferte der Künstler Jens Haaning zwei leere Leinwände.

Er wollte damit auf die wirtschaftlichen Bedingungen der Künstlerinnen und Künstler in Dänemark aufmerksam machen.

Das Museum, in dem er ausstellte, will nun rechtlich gegen Haaning vorgehen.

Das dänische Kunsten Museum of Modern Art will einen seiner prominentesten Künstler verklagen. Die Verantwortlichen des Museums in Aalborg hatten dem 57-jährigen Jens Haaning bis Sonntagabend Zeit gegeben, die Summe von genau 532'549 dänische n Kronen (umgerechnet etwa 74'250 Franken) zurückzuzahlen. Doch Haaning hat nicht die Ab s icht, dies zu tun und is t s ich auch keiner Schuld bewusst – i m Gegenteil.

Der Fall ist kontrovers: Muss Haaning das Geld zurückgeben, das er sich für die Schaffung zwei er Kunstwerke ausl ieh ? Oder ist genau die Tatsache, dass er das Geld behält und dem Museum lediglich zwei leere Leinwände für die Ausstellung zu Verfügung stellte, das wahre Kunst -S tück? – zumal es bei der Gruppenausstellung um das Thema « Die Zukunft der Arbeit » ging.

Museum schoss das Geld vor, dann haute der Künstler ab

Einige Tage , bevor die Ausstellung Ende September eingeweiht wurde, hatte das Museum zwei grosse Bilderrahmen erwartet, die mit Banknoten gefüllt sein sollten. Konzeptkünstler Haaning aus Kopenhagen wollte damit das durchschnittliche Jahresgehalt in Dänemark mit dem in Österreich vergleichen. Weil Haaning das nötige Geld aber nicht hatte, schloss er einen Darlehensvertrag mit dem Privatmuseum ab.

Als die zwei weissen Bilderrahmen ankamen, nahm es Museumsdirektor Lasse Andersson zunächst gelassen. Haaning hatte eine Notiz beigelegt: Er habe sich entschieden, das Geld in ein neues Kunstwerk mit dem Titel « Take the Money and Run » einzusetzen. Er wolle auf diese Art gegen den zu niedrigen Lohn protestieren, den ihm das Museum für seine Arbeit zahlen wolle. Seine Kunst bestehe genau darin, « dass ich ihr Geld genommen habe » .

Haaning kritisiert seit Jahren Arbeitsbedingungen der Künstler

Im Laufe seiner künstlerischen Arbeit hatte der Däne immer wieder die ökonomisch schwierigen Bedingungen kritisiert, unter denen Künstlerinnen und Künstler arbeiten. Museumsdirektor Andersson liess darum die beiden Leinwände aufhängen und meinte, das neue Werk passe auf seine eigene Art in die Ausstellung. Inzwischen finden ab e r e r und vor allem die privaten Stiftungen, die das Museum finanziell unterstützen, die Sache gar nicht mehr lustig.

Zur Polizei will Museumsdirektor Andersson nicht gehen – d er Konflikt solle nicht eskalieren, sagt er zum dänischen Portal «BT» . Dennoch bestehe man darauf, dass « das Geld, das wir zur Verfügung gestellt haben, zurückgegeben werden muss » , sagt Lasse Andersson.

Vo m Geld fehlt aller d ings d erzeit jede Spur. In mehreren Interviews – zuletzt am vergangenen Donnerstag – gab H a aning a n, dass e r sich «keine Sorgen» über mögliche Konsequenzen mache. Es handle sich nicht um Diebstahl, sondern lediglich um einen Vertragsbruch – un d d as mache ihn nicht zum Verbrecher , so der Künstler. Er doppelt sogar nach: «Ich fordere andere Menschen auf, die genauso kümmerliche Arbeitsverhältnisse haben wie ich, dasselbe zu tun. Wenn ihr in irgendeinem Scheissjob sitzt und kein Geld bekommt, sondern für eure Arbeit noch draufzahlen müsst, dann nehmt das Geld und haut ab. Das ist eine allgemeine Aufforderung.»