Teures Unikat - Künstler bringt Luxus-Lambo aus Dubai mit in die Schweiz

Autoliebhaberinnen und Autoliebhaber kamen am Sonntag vor dem Hotel Schweizerhof in Bern vollends auf ihre Kosten. Ein auffällig bemalter Lamborghini mit Dubai-Kennzeichen, der dezent im Parkverbot stand, zog in der Innenstadt sämtliche Blicke auf sich. Gemäss Roland Gerber von der Luxusautovermietung La Macchina ein durchaus seltener Anblick: «Dieses Modell auf der Strasse anzutreffen, ist schon etwas Besonderes. Die Besitzer eines solchen Lamborghinis stellen ihn meist in eine Einstellhalle und nehmen ihn lediglich zwei, drei Mal pro Jahr hervor, um ihn auszufahren.»