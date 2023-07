Ukraine Krieg: Russischer Künstler protestiert mit Knetfiguren

1 / 6 In russischen Städten sind sie überall zu finden: Knetfiguren mit Anti-Kriegs-Schriftzügen. Instagram/(malenkiy_piket) Damit wollen Hunderte Staatsbürger gegen den Krieg in der Ukraine demonstrieren. Instagram/(malenkiy_piket) Das Projekt hat der russische Künstler Yevgeny ins Leben gerufen. Instagram/(malenkiy_piket)

Darum gehts Öffentliche Proteste gegen den Krieg sind in Russland kaum möglich.

Yevgeny griff deshalb auf eine unkonventionelle Art zurück, um seinen Einwänden gegen den Krieg Gehör zu verschaffen.

Hunderte taten es ihm gleich.

Wer in Russland gegen den Krieg protestiert, dem droht laut Gesetz eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren. Der Künstler Yevgeny fand nun einen eigenen Weg, um seinen Einwänden gegen den Krieg Gehör zu verschaffen: Er rief das Projekt «malenkiy piket» («kleine Mahnwache») ins Leben. Er modellierte Figuren aus Knete, legte ihnen Transparente in die Hände und stellte sie an verschiedenen Orten in der ganzen Stadt auf. Fotos stellte er auf Instagram und lud andere dazu ein, sich seiner Bewegung anzuschliessen.

Wie BBC Russian berichtet, hätten schon bald Hunderte russische Staatsbürger damit begonnen, Yevgeny Fotos ihrer eigenen kleinen Demonstranten aus Städten im ganzen Land zu schicken. Instagram und andere soziale Medien oder Newsseiten sind seit Beginn des Kriegs zwar blockiert, jedoch nutzen viele private Netzwerke oder Verschlüsselungen, um die Restriktionen zu umgehen.

Vorhergegangene Protestaktionen gescheitert

Nicht immer blieben die Anhängerinnen und Anhänger der Bewegung unentdeckt. So wurde ein verheiratetes Paar dabei erwischt, wie es ein Spielzeug mit dem Schild «Nicht schiessen» in einem Laden in St. Petersburg platzierte. Das Paar wurde dabei von der Videoüberwachung erfasst und wurde später zu einer Busse von umgerechnet rund 280 Schweizer Franken verurteilt. Yevgeny sagt dazu: «Sie wurden nicht ins Gefängnis geschickt, das ist grossartig.»

Der Künstler macht sich jedoch Sorgen um die Sicherheit der Mitwirkenden und mahnt sie regelmässig zur Vorsicht. So sagt er ihnen beispielsweise, dass es zu viele Zeugen in Kirchen oder zu viele Kameras in Geschäften gebe. Auch Denkmäler und Wahrzeichen seien keine geeigneten Orte.

Aus Russland geflüchtet

Der Künstler ist mittlerweile aus Russland geflüchtet. «Die Repressionen in Russland nahmen zu, und ich begann um mein Leben zu fürchten. Ich wurde paranoid», sagt er gegenüber BBC Russian. Den Entscheid zu flüchten habe er gefallen, nachdem Wladimir Putin im vergangenen Herbst eine Teilmobilisierung verkündete. Er stieg in ein Taxi, wurde damit über die russische Grenze gebracht und kehrte nicht mehr zurück. Seine Wohnung in St. Petersburg hat er verkauft, um genügend Geld zur Verfügung zu haben.

Einzig sein Instagram-Kanal mit den Protest-Männchen verbindet ihn noch mit Russland, noch immer erhält er regelmässig Content dafür. Ukrainerinnen und Ukrainer die auf seine Bilder stossen, zeigen sich derweil unbeeindruckt. «Knete hält keine Bomben auf», lautet der Tenor. Yevgeny kann das verstehen, meint aber, dass «malenkiy piket» bei einer wichtigen Frage vieler Russen helfen kann: «Was kann ich tun?».