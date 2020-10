In Altstätten beginnt am Montag die Fadenjagd.

Zum Projekt sagt Patrik Riklin: «Wir wären überrascht, wenn keine Kontroverse entsteht. Wir wollen mit den Fäden einen Dialog anstossen. Die Idee der ‹Verfädelisierung› polarisiert, spaltet die Gemüter und stellt die Sinnfrage einer möglichen Utopie ins Zentrum.» Er und sein Bruder wollen mit dem Projekt die Auseinandersetzung zwischen Digitalisierung und Analogisierung thematisieren. «Je digitaler die Welt, desto grösser die Gefahr der Zombisierung, desto mehr sollten wir gleichberechtigt in das Analoge investieren», so Riklin. Seiner Meinung nach ist das Analoge nicht die Ablösung des Digitalen, sondern eine Ergänzung und Rückbesinnung zum Handfesten, zum Konkreten, zum Realen.

«Vermeintlicher Blödsinn» eine sinnvolle Investition

Ursprünglich planten die Ostschweizer Künstler die Umsetzung des Projekts im Limmattal. Dort klappte es aber nicht. Nun hat sich der Altstätter Stadtrat für die Fadenjagd ausgesprochen, und somit startet das Projekt im Rheintal. Stadtpräsident Ruedi Mattle sagt: «Neben den Investitionen in die Infrastrukturen werden die Kommunen künftig verstärkt in die Gesellschaft investieren müssen.» Gerade in Zeiten grosser Veränderungen, in der viele Menschen nach Identität strebten und nach Zusammenhalt innerhalb einer sich immer extremer entwickelnden digitalisierten Gemeinschaft suchten, sei ein solcher «vermeintlicher Blödsinn» eine durchaus sinnvolle Investition. Riklin spricht von Kosten in Millionenhöhe.