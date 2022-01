Taryn Devere verkleidet sich als Slipeinlage und Abflussreiniger

Shopping im eigenen Kleiderschrank

« Die Challenge macht mir so viel Spass, dass ich mich jeden Tag darauf freue aufzustehen » , t eilt Devere mit ihren inzwischen über 11’000 Instagram-Followern und -Followerinnen . « Wer konnte wissen, dass WC-Reiniger so stylisch sein kann » , schreibt sie zum q uietschgelben Outfit:

Enttabuisieren und Spass haben

Zu einigen der Bilder hält die Designerin auch ihre Gedanken fest. Wie zum Beispiel, als sie sich wie eine Packung Slipeinlagen verkleidet. «Mir ist Body Positivity und dass sich Menschen nicht dafür schämen, wie ihr Körper funktioniert, wichtig», erklärt die Künstlerin. «Die meisten Menschen, die menstruieren, brauchen für die letzten ein oder zwei Tage ihrer Periode Slipeinlagen. Ich wünschte, die Welt hätte mehr Verständnis für die Dinge, die die Hälfte der Bevölkerung einmal im Monat benutzt! Also sind es heute Slipeinlagen. Und weil die Schachtel so schön ist.»

B ei Taryn Deveres Challenge geht es aber selten ernst zu und her . Wie sie selbst auf Instagram schreibt, sei es Teil des Projekts, Spass zu haben: «Hoffentlich kann ich den Menschen zeigen, dass Mode Spass macht, dass Inspiration überall ist und dass auch Erwachsene spielerisch sein können.» Natürlich schmeisst sich die Irin auch in ein Guinness-inspiriertes Outfit: «Das sind die einzigen zwei schwarzen Stücke, die ich besitze», offenbart sie. Nebst dem bisher dezentesten Look sei es auch das erste Outfit, zu dem si e e twas gebastelt habe . A us Lametta und Draht imitiert sie die Harfe auf der Bierdose: