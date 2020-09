Mit ihrer Performance will die Künstlerin auf den Stillstand in der Flüchtlingspolitik aufmerksam machen.

Die Performance mit dem Titel «Löwenritt» startet am Mittwoch, 30. September um 9 Uhr und dauert genau 24 Stunden. Die Künstlerin wird sich im Weiher des Löwendenkmals in Luzern auf ein Floss begeben. Das Ziel sei es, die Position des Löwen nachzuahmen und 24 Stunden in Stillstand zu verharren. Es gebe weder eine Toilette noch etwas zu Essen. «Ich habe mich seit Wochen intensiv vorbereitet und lebe nach einem strikten Ernährungsplan, bei dem ich meinen Körper und die Ausscheidungsorgane umprogrammiere. Ich werde das Floss 24 Stunden nicht verlassen», sagt die Aktionskünstlerin gegenüber Radio Central . Sie werde sich der Witterung entsprechend vorbereiten und lediglich Wasser mitnehmen, so die Künstlerin weiter.

Kritik an Stillstand in der Flüchtlingspolitik

Kiener möchte mit ihrer Kunst auf den Stillstand in der Flüchtlingspolitik aufmerksam machen. «Wir leben in Zeiten, in denen wir medial mit Bilder von schutzsuchenden Menschen auf Flössen konfrontiert werden, die ein sicheres Leben suchen und dabei nicht selten ums Leben kommen», heisst es auf der Website des Veranstalters. Barbara Kiener wolle das stille Verharren am Floss als ihre Form der Kritik am Warten auf politisch, gesellschaftlich und menschlich bessere Zeiten darstellen. Wie auch das Denkmal, erinnere sie somit an die Folgen von Krieg und die gefallenen Schweizer Gardisten.