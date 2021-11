Künstlerkollektiv verkauft Lamborghinis für 33 Franken

Mit ein bisschen Glück und 35 Dollar, also umgerechnet rund 33 Franken, hast du die Chance, einen Lamborghini zu gewinnen. Am Dienstag startete die Aktion «Everyone get’s a car», also auf Deutsch «Jeder bekommt ein Auto» des Künstlerkollektivs MSCHF. Gemeinsam mit dem Youtuber Mr. Beast haben sie den Wettbewerb ins Leben gerufen. Der Name des Wettbewerbs ist eine Anlehnung an den ikonischen TV-Moment, als Talk Show Host Oprah Winfrey im Jahr 2004 allen ihren Studio-Gästen ein Auto schenkte.