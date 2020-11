Erste Versuche am Morteratschgletscher sollen zeigen, ob die Vorrichtungen unter Umwelteinflüssen wie Temperatur und Wind funktionieren.

Jetzt arbeiten Hochschulen an einem Projekt: Es sieht vor, den Gletscher mit Schnee zu bedecken und dadurch den Schmelzprozess zu verzögern.

Der Morteratschgletscher in Graubünden war im Jahr 1970 noch einen Kilometer länger als heute.

Eine Folge der weltweiten Klimaerwärmung zeigt sich an den Rückgängen der Gletscher. Eine Folge für Mensch, Tier und Umwelt sind die schwindenden Trinkwasserreserven. In den letzten fünfzig Jahren sind gemäss Angaben des WWF alleine in der Schweiz mehr als 700 kleinere Gletscher komplett verschwunden.