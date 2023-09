KI: Bund wartet ab – Wissenschaft und Politik verlangen nationale KI-Strategie

Bundesamt für Kommunikation wehrt sich

Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) teilt die Einschätzung nicht, dass der Bund in Sachen KI hinterherhinkt. «Das Thema hat für ihn hohe Priorität und verschiedene Bundesstellen beschäftigen sich seit Jahren intensiv mit den Entwicklungen, Chancen und Risiken im Bereich der KI», so ein Sprecher. Die Schweiz zähle in der KI-Forschung weltweit zu den Top-Standorten – Ziel sei es, hier den Anschluss zu halten. Zudem habe der Bund bereits Massnahmen getroffen, um einen verantwortungsvollen und ethischen Umgang mit KI sicherzustellen und die Grundrechte zu garantieren. Und: Das neue Datenschutzgesetz, das am 1. September in Kraft tritt, decke bereits kritische Bereiche ab, in denen KI zur Anwendung kommt.