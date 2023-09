KI: ChatGPT kann jetzt mit dir sprechen und dich hören

1 / 8 Mach ein Foto und ChatGPT sagt dir alles darüber, was du siehst. Das neue Update von OpenAI bietet mehrere neue Funktionen für den KI-Chatbot. OpenAI Die App-Version kann nun auch für Sprachnachrichten verwendet werden. ChatGPT hat jetzt auch eine Stimme und gibt dir mündlich Antwort auf deine Sprachanfragen. OpenAI / Screenshot Die Bildfunktion ist wohl das beeindruckendste Update von ChatGPT. Mit dem neuen Plus-Button können Bilder direkt aus der Camera Roll an ChatGPT gesendet werden. OpenAI / Screenshot

Darum gehts ChatGPT erhält das bisher grösste Update seit langem.

Nun kann der Chatbot von OpenAI Bilder sehen und interpretieren.

Ausserdem kann die KI Sprachnachrichten hören und selber verschicken.

Das Update wird für Plus-Nutzer in den nächsten Tagen freigeschaltet.

ChatGPT wird noch intelligenter und erhält ein grosses Upgrade. Er wird virtuell um mehrere Sinne erweitert – so kann der Chatbot jetzt sehen, hören und sprechen. Das Update umfasst die von Nutzern seit langem geforderte Erkennung von Bildern und das Erkennen von Spracheingaben. Das Update wird in den nächsten Tagen für die App-Versionen auf Android und iOS verfügbar sein, die Bilderkennung wird auch in der Webversion erhältlich sein.

ChatGPT erkennt jetzt Bilder

Ob für iOS, Android oder die Web-Versionen, ChatGPT wird bei den kostenpflichtigen Versionen mit einem Plus-Zeichen ergänzt, mit dem ein oder mehrere Bilder hochgeladen werden können. «Behebe Probleme mit deinem Grill, erkunde den Inhalt deines Kühlschranks für Rezept-Ideen oder analysiere komplexe Grafiken», gibt OpenAI als Beispiele in der Mitteilung an. Mit dem Zeichenwerkzeug auf Mobile können bestimmte Stellen markiert werden, auf die sich der Chatbot fokussieren soll.

ChatGPT hört und spricht Sprachnachrichten

Wer keine Lust hat, komplexe oder längere Sachverhalte in mehreren Zeilen abzutippen, kann das Anliegen nun laut aufsagen und der Chatbot gibt mündlich Antwort. «Sprich mit ChatGPT während du unterwegs bist, frage nach einer Gutenachtgeschichte für die Kinder oder kläre eine Debatte am abendlichen Esstisch», so OpenAI. Diese Funktion wird es zunächst nur für die Mobile-Version geben. Sie muss in den Einstellungen aktiviert werden. Danach kann mittels eines Kopfhörer-Buttons zwischen fünf Stimmen gewählt werden. Ob und wann es die Sprach-Funktion auf Deutsch gibt, ist noch nicht bekannt.

KI kann mittlerweile Stimmen fast perfekt imitieren. So wie in diesem Fall jene von Rapper Jay-Z. 20Min / Tarek El Sayed

Das sind die Einschränkungen

Damit die neuen Funktionen der KI nicht für unlautere Zwecke ausgenutzt werden, hat OpenAI einige Einschränkungen eingebaut. So spricht der Voice Chat nur mit vom Unternehmen abgesegnete Stimmen von echten Synchronsprechern. Die Bildfunktion wird ausserdem keine direkten Aussagen und Analysen zu Menschen machen, um die Privatsphäre zu schützen. Das beinhaltet etwa Gesichtserkennung oder Aussagen zum Gesundheitszustand der Person.

Sprachnachrichten und Bilder werden in den nächsten zwei Wochen für zahlende Nutzer mit Plus- oder Enterprise-Abo veröffentlicht. Ein Abo kostet in der Schweiz etwa 18 Franken im Monat. Für Gratis-Nutzer kommt das Upgrade erst später.

