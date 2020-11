Um im Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 die Oberhand zu behalten, ist es wichtig, infizierte Personen so schnell wie möglich zu identifizieren und vorübergehend zu isolieren. Doch die gegenwärtige Situation in der Schweiz zeigt: Das ist leichter gesagt als getan.

Vor allem bei asymptomatisch Erkrankten stark

Eine von Forschenden des Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge entwickelte künstliche Intelligenz (KI) könnte künftig die Identifizierung der Fälle erleichtern und so «die Früherkennung revolutionieren», wie ScienceAlert.com schreibt: Sie ist in der Lage, anhand von einem absichtlichen Husten zu erkennen, ob jemand infiziert ist oder nicht.

Und das mit einer beeindruckenden Genauigkeit, teilt die Hochschule mit: Nachdem das Team um Jordi Laguarta die KI mit Zehntausenden Husten- und Sprachproben gefüttert und trainiert hat, erkennt sie Covid-19-Betroffene nun in 98,5 Prozent der Fälle. Noch eindeutiger soll die KI asymptomatisch Erkrankte identifizieren: Gemäss der im «IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology» publizierten Studie liegt die Trefferquote in diesem Fall bei 100 Prozent.