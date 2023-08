Jede zweite Schweizer Finanzfirma nutzt eine KI

Rund ein Viertel der befragten Finanzfirmen in der Schweiz nutzt für Interaktionen mit den Kundinnen und Kunden sowohl Chatbots als auch Voicebots, wie es in einer neuen Studie der Hochschule Luzern heisst.

Künstliche Intelligenz (KI) ist definitiv in Schweizer Finanzunternehmen angekommen: Rund die Hälfte der befragten Firmen gibt in einer Studie der Hochschule Luzern (siehe Box) an, eine «Conversational AI» in Form von Chat- und Voicebots zu nutzen. 46 Prozent davon nutzen die Technologie im Kundenservice.