Artifical intelligence erstellt nun auch Rezepte – schmecken sie?

Kocht KI besser?

Watson erstellt Kochbuch

Kuchbuch «Cognitive Cooking with Chef Watson» von IBM & the Institute of Culinary Education, ca. Fr. 16.– auf amazon.com

Solche AI-Rezepte können aber auch mal seltsame Tipps enthalten. So beschreibt Janelle Shane, eine Forscherin, die einen humorvollen Blog über künstliche Intelligenz führt, man habe ihr in einem KI-Rezept dazu geraten, geschälten Reis und gehacktes Mehl zu verwenden.

Verheerendes Menü-Ergebnis

Auch die « New York Times » liess es sich nicht nehmen, sich an AI-Rezepte heranzuwagen. «Wie Hobbyköche, Profiköche und Redakteure von Lebensmittelzeitschriften wissen, ist der ultimative Test für Rezepte das Festtagsessen», schreibt das Magazin kürzlich in einem Artikel, für den es von einer GPT-3-Technologie ein Thanksgiving-Menü entwerfen liess.

Im Anschluss wurden die Rezepte nachgekocht und fotografiert, um das, was die künstliche Intelligenz da generiert hatte, mit der Realität zu vergleichen. Doch die Vorspeise erinnerte eher an einen Brei, die Füllung an «Obstkuchen, der in eine Kneipenschlägerei geraten war» und der Truthahn war trocken und öde. Kein Wunder, denn er hatte nur eine einzige Knoblauchzehe und keinerlei Fett abbekommen – etwas, dass die Food-Expertinnen und Experten direkt verwundert hatte.