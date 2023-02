Künstliche Intelligenz: ChatGPT-Entwickler entwickelt Programm gegen Schummeln

Künstliche Intelligenz : An dieser Software hätten alle Lehrer Freude

Der Text-Roboter ChatGPT kann beim Schummeln in der Schule oder an der Uni helfen. Die Entwicklerfirma OpenAI entwickelt jetzt ein Programm, das merken soll, ob ein Mensch oder eine Maschine einen Text schrieb.

Künstliche Intelligenz: Programm mit Erfolgsquote von 26 Prozent

Noch funktioniert die Erkennung eher mittelmässig, wie OpenAI in einem Blogeintrag am Dienstag einräumte. In Testläufen habe die Software in 26 Prozent der Fälle von einem Computer geschriebene Texte korrekt identifiziert.