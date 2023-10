Deepfakes auf sozialen Medien können auch dich treffen

Die KI-Software HeyGen übersetzt die gesprochene Sprache im Video in eine andere – die Stimme bleibt dabei fast gleich, während die Lippenbewegungen angepasst werden. Das Deepfake-Resultat ist erstaunlich.

So gehen sie auch als Werbebanner auf Plattformen wie Tiktok durch.

Ob Prominente, Politiker oder Influencer: Von wem auf Social Media oder im Internet Videos existieren, der kann Opfer von KI-Deepfakes werden. Die Technologie, um Deepfakes zu erstellen, hat sich mittlerweile so weit entwickelt, dass die Fälschungen oft kaum mehr als solche zu identifizieren sind . Nun sehen sich Plattformen wie Tiktok und Instagram vermehrt mit solchen Videos konfrontiert. Oftmals stecken betrügerischen Absichten dahinter. So warnte Schauspieler Tom Hanks kürzlich, dass ein Deepfake von ihm die Runden mache , das für eine Zahnversicherung wirbt . Der bekannte Influencer MrBeast verteilte seinen Fans vermeintlich spottbillige iPhones auf Tiktok – ohne etwas davon zu wissen.

Patric Raemy, Kommunikationswissenschaftler und Deepfake-Experte an der Universität Freiburg, erklärt im Interview die Gefahren, die von diesen gefälschten Videos ausgehen und wieso diese wieder präsenter werden.

Herr Raemy, haben sie das Video von MrBeast gesehen?

Wieso gibt es vermehrt solche Videos?

Mit ChatGPT ist ein Hype um KI ausgebrochen, was auch das Thema Deepfake stärker in den Fokus gerückt hat. Künstliche Intelligenz hat in den letzten Monaten massive Fortschritte gemacht und die Technologie hinter den Deepfakes ebenfalls. Vor etwa fünf Jahren brauchte es für ein Deepfake von Ex-US-Präsident Obama ein ganzes Team einer Universität, heute können wir davon ausgehen, dass solche Videos viel einfacher erstellt werden.