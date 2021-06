Technologischer Fortschritt - Künstliche Intelligenz restauriert berühmtes Kunstwerk

So sieht das Rembrandt Gemälde «Die Nachtwache» aus – oder so ähnlich sah es zumindest vor rund 400 Jahren aus.

Für kurze Zeit kann das Bild so zum ersten Mal seit seiner Erschaffung im Jahr 1642 ganz bewundert werden.

Mit Hilfe von Fotografien und Kopien des Originalbildes konnte die KI die fehlenden Teile so genau wie möglich rekonstruieren.

Nun hat es eine Computer-Software aber geschafft, das Bild mittels künstlicher Intelligenz so genau wie möglich zu restaurieren und nachzustellen. Dies war möglich, da einem Computer verschiedenste Informationen zu den fehlenden Teilen des Gemäldes eingespeist wurden. Dazu gehörten unter anderem ein hochauflösendes Foto des Originalgemäldes und eine Kopie, die vom Maler Gerrit Lundens angefertigt wurde, bevor das Bild zerschnitten worden war. Diese befindet sich in der Londoner Nationalgalerie.

Ohne menschliche Künstler

Anstelle eines menschlichen Künstlers lernte die künstliche Intelligenz so alle Details des Rembrandt-Gemäldes kennen und stellte eine pixelgenaue Kopie der fehlenden Teile her. Die gescannten Bilder lieferten dabei die Vorlagen, was Details, Farben und Pinselstriche angeht.