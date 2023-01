ChatGPT: Künstliche Intelligenz schafft Master-Abschluss an Elite-Uni

In New York ist ChatGPT an Schulen und Unis bereits offiziell verboten.

Die Versuchs-Studie hat Professor Christian Terwiesch durchgeführt. Er unterrichtet an der Universität von Pennsylvania im Studiengang Master of Business Administration (MBA). Er wollte testen, ob ChatGPT anhand seines Kurses in Operations Management einen Abschluss erreichen könnte. Die Note war eine «B» oder «B-», was in der Schweiz etwa einer 5 oder 5.5 entspricht.