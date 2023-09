Swiss GPT – Schweizer ChatGPT-Alternative wird von Anfragen überrannt

Auch in der Schweiz gibt es neu ein KI-Sprachmodell, welches sich an Unternehmen richtet: SwissGPT. Auf dem Bild ist Thilo Stadelmann, einer der Gründer, zu sehen.

OpenAI hat nun ChatGPT Enterprise für grosse Unternehmen lanciert und mit SwissGPT ist auch eine Schweizer Alternative in den Markt eingestiegen.

Immer mehr Unternehmen in der Schweiz nutzen künstliche Intelligenz, um Arbeitsprozesse zu optimieren. Die grösste Bremse für den Einsatz von KIs in Unternehmen ist der Datenschutz.

Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Hochschule Luzern zeigt, dass jedes zweite Finanzinstitut in der Schweiz künstliche Intelligenz verwendet. Rund 72 Prozent der befragten Finanzfirmen gaben jedoch auch an, dass der Datenschutz der grösste Hinderungsgrund sei, generative KI (siehe Box) einzusetzen.

OpenAI lanciert ChatGPT Enterprise für Unternehmen

Auch die Anbieter generativer KI scheinen die Furcht der Unternehmen vor abfliessenden Firmendaten zu spüren – und sie reagieren. OpenAI hat vor zwei Tagen ChatGPT Enterprise angekündigt. Das neue Abo-Modell richtet sich an grosse Firmen und Konzerne.

Ein zusätzliches Tool (Advanced Data Analysis) soll ausführliche Datenanalysen ermöglichen. Bezüglich Datenschutz verspricht OpenAI, keine personenbezogenen Daten oder hochgeladenen Geschäftsdaten für das Training der KI zu verwenden. «Wenn dafür bezahlt wird, kann und darf man erwarten, dass diese Daten nicht genutzt werden. Kostet es nichts, würde ich diesem Versprechen nicht trauen», so die Datenschutz-Expertin Ursula Uttinger.

ChatGPT-Alternative SwissGPT startet in der Schweiz

Auch in der Schweiz gibt es seit kurzem ein Angebot für Unternehmen, die generative KI nutzen möchten. Das Unternehmen AlpineAI hat an einer Pressekonferenz Mitte August sein Schweizer Pendant zu ChatGPT mit dem Namen SwissGPT vorgestellt.

Mit SwissGPT sollen Unternehmen laut Mitgründer Thilo Stadelmann in der Lage sein, Firmendaten an ein KI-Sprachmodell wie ChatGPT anzudocken, um auf diese Weise mit ihren Daten zu interagieren. Seien dies E-Mails, Produkt- oder Kundendaten.

Das passiert mit Firmendaten bei SwissGPT

Bei ChatGPT werden sämtliche Eingaben im Chatverlauf, auch persönliche, für das Training und die Weiterentwicklung der KI verwendet. Beim neuen Abo-Modell soll das nicht mehr der Fall sein. Bei SwissGPT sollen die Daten laut Stadelmann vom KI-Sprachmodell getrennt sein: «Wir holen die Daten nicht zu uns, sondern wir implementieren SwissGPT in den Firmen, also beispielsweise auf den firmeninternen Servern oder der privaten Cloud, wo die Daten eh schon sind», so Stadelmann.