Dank Youtube-Videos: Künstliche Intelligenz spielt das Game «Minecraft» wie ein Mensch

Es klingt ein wenig wie Science-Fiction: Ein Computer, der ohne fremde Hilfe selbständig durch Videos lernt, ein Videospiel zu spielen. Künstliche Intelligenz (kurz KI) wird bereits in unzähligen Gebieten eingesetzt und lernt nun auch das Gamen. Die KI ist das Fachgebiet der Softwarefirma OpenAI. Ihre neuste Maschine kann nun selbständig «Minecraft» spielen.



Eine Errungenschaft, die aber auch enorme Rechenpower benötigt. Ganze Server-Farmen braucht die Software, um einfache Tasks zu lösen. Damit die künstliche Intelligenz überhaupt weiss, was «Minecraft» ist, setzten die Entwickler ihre Maschine sozusagen vor den Fernseher. So schaute sich die KI 70’000 Stunden «Minecraft»-Videos auf Youtube an und lernte so, wie man das Kultspiel angeht.