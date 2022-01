Streit um Viertagewoche – «Kürzere Arbeitszeiten sind überfällig in der Schweiz»

In der IT-Branche kommt die Viertagewoche

Momentan gehen laut Daniel Lampart vom SGB vor allem Firmen im IT-Bereich neue Wege bei der Arbeitszeit. In anderen Branchen ist man hingegen bei Weitem noch nicht so weit. «Auf dem Bau wäre es gut, wenn die Arbeitenden regelmässig eine 5-Tage-Woche hätten», so Lampart. In vielen Jobs wäre die Viertagewoche auch schwierig zu planen, sagt Rudolf Minsch von Economiesuisse, so etwa beim Kellnern oder in der Fabrik. «Die Schichten müssten anders organisiert werden, das käme teuer», so Minsch.