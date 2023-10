Küsnacht: Kreditkartenbetrüger ermittelt und verhaftet

Die Kantonspolizei Zürich hat in Küsnacht einen Mann verhaftet, der unter dringendem Tatverdacht steht, sich mit unrechtmässig erworbenen Kreditkarten einen luxuriösen Lebensstil finanziert zu haben. Wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilt, sei die Verhaftung am Dienstagvormittag erfolgt.

Bei der Kantonspolizei Zürich seien in den vergangenen Wochen mehrere Anzeigen eingegangen, wonach ein Mann mittels fremder Identitäten in den Besitz von etwa zwei Dutzend Kreditkarten gelangt sei. «Die polizeilichen Ermittlungen führten zum Resultat, dass dieser die unrechtmässig erlangten Zahlungsmittel in den vergangenen Monaten vorwiegend im Kanton Zürich, aber auch im Ausland, für die Aufrechterhaltung eines luxuriösen Lebensstils eingesetzt hat. Die Deliktssumme beläuft sich auf weit mehr als 100'000 Franken», so die Polizei weiter.