Kritik gegen Zinédine Zidane: Frankreich-Verbandsboss sorgt für Wut

Nach Interview : «Küss Zidanes Schuhe!» – Frankreichs Kicker gehen auf Verbandsboss los

«Inakzeptabel!», befand die Sportzeitung «L’Équipe» am Montag auf ihrer Titelseite in Grossbuchstaben zu einem Foto von Noël Le Graët. Ex-Stürmer Djibril Cissé schrieb in Richtung Le Graët: «Glaubst du dir selbst?», und postete ein Emoji, bei dem sich eine Figur an den Kopf langt. Deutliche Worte fand auch Weltfussballer Karim Benzema. «Er sollte vielleicht einmal schauen, was Zidane alles für den französischen Fussball getan hat, und dann seine Schuhe küssen, statt so über ihn zu sprechen.» Doch was war eigentlich passiert?