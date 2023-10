Küssnacht am Rigi: Brand in Restaurant auf Seebodenalp ausgebrochen

Dort steht die neue Alpwirtschaft in Flammen.

Auf der Seebodenalp ob Küssnacht am Rigi SZ ist am Samstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Betroffen ist das Restaurant Alp Ruodisegg, wie die Kantonspolizei Schwyz auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt. Die Feuerwehr sei derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Laut aktuellem Kenntnisstand seien keine Personen gefährdet. Weitere Infos könnten derzeit nicht erteilt werden; eine Medienmitteilung werde im Verlauf des Nachmittags erfolgen, so ein Sprecher.