Die Hauptumzüge des Klaustags 2020, die am 4. Dezember stattgefunden hätten, wurden abgesagt, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet. Der Grund sind die zu erwartenden Besucher, jeweils 20’000 Menschen kommen an den Strassenrand, um die 1000 Klausjäger zu sehen. «Die zu erwartenden Besucher am Strassenrand sind mit den geltenden Vorgaben des Bundes nicht zu vereinbaren», schreiben die Vorstände der St. Niklausengesellschaft Küssnacht am Rigi und des Bezirks Küssnacht in einer Mitteilung.