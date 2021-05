Küssnachter Wirt besingt Wiedereröffnung der Restaurants

Daniel Windlin, Gasthof Adler in Küssnacht am Rigi

«So fertig Terrassier», sagt Daniel Windlin, Gastronom aus Küssnacht am Rigi, voller Freude in die Kamera. «Jetzt müssen wir wieder beginnen richtig zu arbeiten» und zieht die Kappe als auch Daunenjacke aus. In einem Video, dass er am Donnerstag auf Facebook postete, besingt Windlin die Wiedereröffnung der Restaurants.