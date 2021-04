Kanarische Inseln : Küstenwache findet vier Tote in Flüchtlingsboot

In einem Fischerboot vor den kanarischen Inseln hat die Küstenwache vier tote Flüchtlinge gefunden. Zehn weitere Menschen schweben in Lebensgefahr.

Vor der Küste der Kanaren sind vier Tote in einem Flüchtlingsboot gefunden worden. Insgesamt befanden sich 23 Menschen in dem behelfsmässigen Boot, das nach Angaben der Behörden der spanischen Inselgruppe am Sonntag von einem Fischerboot südlich der Insel El Hierro gesichtet wurde. Zehn von ihnen schweben demnach in Lebensgefahr, der Gesundheitszustand von sechs weiteren war ernst. Nach Angaben der Küstenwache wurde ein Hubschrauber losgeschickt, um die Bootsinsassen zu retten.