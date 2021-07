Ungebetene Nachbarin - Kuh Agate machte einen Ausflug in Treppenhaus

«Meldung an uns: ‹Wir haben hier eine einsame Kuh angetroffen›.» Wie die Luzerner Polizei auf Instagram schrieb, hatte sich am Wochenende Kuh Agate in ein Treppenhaus verirrt.

In Root LU hat Kuh Agate am Wochenende einen Ausflug gemacht und landete dabei in einem Treppenhaus. Dort hat Agate Spuren hinterlassen.

Manchmal muss man einfach ausbrechen – das dachte sich wohl auch Kuh Agate, als sie am vergangenen Wochenende ihren Hof in Root LU verliess und durchs Dorf trottete. «Meldung an uns: ‹Wir haben hier eine einsame Kuh angetroffen›», schrieb die Luzerner Polizei in einem Instagrampost vom Dienstag. «Kuh Agate machte am letzten Wochenende einen Spaziergang durch Root und landete schlussendlich in einem Treppenhaus», heisst es weiter.



Die Polizei hatte von einer Person eine Meldung erhalten, dass eine Kuh frei herumläuft. «Als unsere Leute vor Ort eingetroffen sind, war die Kuh bereits im Treppenhaus drin», sagt Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei. Wie Agate ins Treppenhaus des Gebäudes gekommen ist, weiss man nicht. «Es ist davon auszugehen, dass die Türe offen gewesen ist», sagt Wigger weiter. News-Scout-Bilder zeigen, dass die neugierige Kuh dabei nicht nur im Eingangsbereich des Gebäudes war, sondern auch die Treppe hochging.