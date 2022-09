Mamishaus BE: Kuh aus Gülleloch gerettet – dann gebärt sie ein Kalb

Der Einsatz mit dem Kran fand in Mamishaus BE statt.

Am frühen Dienstagmorgen rückten zwei Feuerwehren zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz aus. Um 6.13 Uhr war der Alarm eingegangen, dass in Mamishaus BE ein Rind in ein Gülleloch gefallen war. Dies berichten Schutz und Rettung Bern und die Ortsfeuerwehr Schwarzenburg auf Instagram.