Marbach SG

Kuh muss wegen Abfall im Magen notgeschlachtet werden

Weil es immer wieder Leute gibt, die ihren Abfall in der Natur entsorgen, musste die Bauernfamilie Segmüller ihre Kuh notschlachten. Sie hatte Abfall im Magen. Auch beim St. Galler Bauernverband ist diese Problematik bekannt.

von Jil Rietmann

1 / 8 Weil gewisse Leute ihren Abfall in der Natur entsorgen, musste die Bauernfamilie Stegmüller aus Marbach SG kürzlich eine ihrer Kühe notschlachten. Simone Segmüller Personen , die von der Familie beim Wegschmeissen von Abfall erwischt werden , werden direkt angesprochen . « Wir erklären ihnen dann, weshalb es nicht gut ist, und w elche Konsequenzen dieses Verhalten haben kann » , s agt Familie Segmüller . Simone Segmüller Meistens seien es Alubüchsen, die die tödlichen Entzündungen hervorrufen. Aber auch Zigarettenstummel und Plastikabfälle würden immer wieder im Feld landen. KEYSTONE

«Kürzlich ist eine unserer Kühe an den Folgen eines Fremdkörper s im Magen gestorben » , erzählt Simone Segmüller aus Marbach SG. Was genau die Kuh gefressen hat , könne man nicht sagen, meistens seien es aber Büchsen, die die tödlichen Entzündungen hervorrufen. Zu jeder Jahreszeit fänden sie und ihre Familie eimervoll Abfall entlang ihrer Wiese n, sagt Segmüller gegenüber dem «Rheintaler» . Bierbüchsen, Aludosen und Alkoholflaschen würden am meisten gesamme l t werden, a ber auch Zigarettenstummel sowie Plastikabfälle. Wegen der Entzündung durch den Abfall musste die Kuh geschlachtet werden.

Vor allem Autofahrer und Spaziergänger entsorgen ihren Abfall in der Natur. « Obwohl wir eine Tafel vom Schweizerischen Bauernverband aufgestellt haben, die darauf hinweist, dass Abfall Tiere krank macht, gibt es immer noch zu viele Personen, die sich nicht darum scheren » , so die Mutter von vier Kindern . Personen , die die Familie direkt beim Wegschmeissen von Abfall erwischt, s pricht sie an. « Wir erklären ihnen dann, weshalb es nicht gut ist, und was für Konsequenzen dieses Verhalten haben kann » , sagt die Kindergartenlehr erin . Jede Art von Abfall, der nicht richtig entsorgt wird, sei schädlich für die Umwelt. Besonders gefährlich werde es, wenn Abfall durch die Futterkonservierung zerkleinert werde und Alu- oder Glassplitter zurückbleiben. In einem der vier Mägen der Kühe können die Fremdkörper verkeilen oder sogar die Gedärme der Tiere aufschlitzen.

Problematik ist bekannt

Unter den Bauern sei Littering immer wieder ein Thema. « Wir regen uns darüber auf, weil es am Ende ja allen gleich geht. Wir produzieren unsere Lebensmittel für die Personen, die den Abfall verursachen. Das s genau unser e Konsumenten diese Kette unterbrechen, enttäuscht uns Bauern » , so die Bäuerin aus Marbach . Ändern würde sich ihrer Meinung nach erst etwas, wenn sich jeder an der eigenen Nase nehmen würde.

Ähnlich sieht es auch Andreas Widmer, Geschäftsführer des St. Galler Bauernverbands: «Leider kommt es immer wieder vor, dass Kühe durch Abfälle im Futter verenden», sagt er. Im Jahr seien es im Kanton St. Gallen ungefähr eine Handvoll Kühe. Es gebe aber auch eine hohe Dunkelziffer. Nicht immer muss der Abfall zum Tod des Tieres führen. Die Kühe können auch geschützt werden. «Es gibt die Möglichkeit, einen Magneten in den Magen der Kühe zu legen, der zieht dann die Metalle an. So wird verhindert, dass die Fremdteile im Körper zu Verletzungen führen», erklärt Widmer.

Der Taten nicht bewusst

Um solch tragische Fälle ganz zu verhindern, brauche es Sensibilisierung. Der Bauernverband sagt: «Die Mehrheit der Bevölkerung hat den Umgang mit der Natur nie gelernt und ist sich den Taten nicht bewusst.» Seit Jahren prüft der Verband verschiedene Massnahmen, wie man gegen Littering vorgehen kann. Seien es Projekte in den Schulen oder Medienkampagnen. Man habe schon immer versucht, die Leute für das Thema Umwelt zu sensibilisieren. Mittlerweile sei es auch eine Sache der Politik. Die müsse sich des Themas annehmen, findet Widmer.