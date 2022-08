Seegräben ZH: Kuh reisst von Weide aus und landet in Internatsmensa

Seltsamer Anblick: Eine Kuh ist ausgebüxt und konnte in einer Mensa wieder eingefangen werden.

Die Stadtpolizei Uster hatte am Dienstagmorgen einen etwas anderen Einsatz: Einem Bauer aus Seegräben ZH sind kurz nach 7.30 Uhr vier Kühe ausgebüxt. Wie die Polizei auf Anfrage sagt, schaffte es eine sogar in die Mensa eines Internats. «Die Kuh ist durch die offenen Türen ins Internat gelaufen», sagt Polizist Marco Biland, der am Einsatz dabei war. Dort konnte sie eingefangen werden. Futter habe sie keins gefunden, da wegen der Schulferien der Betrieb eingestellt ist.