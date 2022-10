Herisau AR: Kuh versucht Treppe hinunterzusteigen – Appenzeller geht auf Tiktok viral

Dieses Video geht zurzeit auf Tiktok viral. Tiktok/martinmeier.urnaesch

Darum gehts Ein Appenzeller aus Herisau AR veröffentlichte auf Tiktok ein Video einer Kuh, welches innert zwei Tagen viral ging.

Der Mann fand das Video, das schon etwas älter sein soll, auf seinem Handy.

Auf dem Video ist eine Kuh zu sehen, die versucht, eine Holztreppe hinunterzuklettern.

Laut einem Kuhsignale-Trainer sind Treppen in Ställen für Kühe sehr gefährlich.

Die Kühe aus Appenzell scheinen grosses Potenzial für virale Videos zu haben. Im September ging eine Kuh, die am Alpstein mit einem Helikopter transportiert wurde, in den sozialen Medien viral. Seit einigen Tagen sorgt eine weitere Kuh für Klicks. Das Video, welches das Tier beim Versuch zeigt, mit zitternden Beinen in einem Stall eine hölzerne Treppe herunterzusteigen, erreichte innert 24 Stunden knapp drei Millionen Leute.

Der 38-jährige Martin Meier aus Herisau AR hat das Video auf seinem Handy gefunden und vergangene Woche auf Tiktok gestellt. «Die Kuh gehört nicht mir und das etwas ältere Video wurde mir mal zugeschickt. Ich habe es so lustig gefunden, dass ich es einfach auf Tiktok veröffentlichen musste», sagt Meier. Zwei Tage später folgte die Überraschung: Sein Video ging viral.

Gemischte Rückmeldungen auf Tiktok

Meier ist völlig überrascht. Er wisse selbst nicht, wie das passieren konnte. «Eigentlich poste ich Natur-Videos, die meistens um die zwei- bis dreitausend Leute erreichen», sagt der Herisauer. Die Mehrheit der Tiktok-User findet das Video laut Meier lustig und amüsiert sich über den Versuch der Kuh, die Treppe herunter zu gelangen. «Stabil, diese Treppe, ich will auch so eine», kommentiert beispielsweise ein User.

Einige jedoch sind auch anderer Meinung. «Die arme Kuh, was wäre, wenn sie sich verletzt hätte, das ist doch mega gefährlich», schreibt eine Nutzerin. Ein weiterer User fragte sich, was denn eine Treppe in einem Stall zu suchen habe. «Einige Kommentare waren etwas blöd, aber das ist halt heutzutage einfach so», so Meier. Die meisten jedoch sollen laut Meier das Video, wie er selbst, mit Humor genommen haben.

Treppen sind für Kühe gefährlich

Doch wie genau gelangte die Kuh eigentlich überhaupt in ihre missliche Lage? Christian Manser, Kuhsignale-Trainer beim landwirtschaftlichen Zentrum St. Gallen, klärt über die Situation auf. «Kühe sind grundsätzlich neugierig und wenn ein Weg frei ist, werden sie sich auch dorthin begeben», sagt Manser. Wobei die Treppen hinaufzusteigen für die Kuh deutlich einfacher sei, als sie wieder hinunterzuklettern.

Der Kuh im Video gehe es augenscheinlich äusserst gut, sie sei gepflegt und gut genährt. «In diesem Moment ist die Kuh jedoch ein wenig ängstlich und gestresst, weil sie ein Hindernis vor sich hat und getrennt von der Herde ist», so der Kuhsignale-Trainer. Die Situation und Treppen im Allgemeinen seien laut Manser für Kühe wegen der kleinen Fläche besonders gefährlich. «Es sind Ausnahmen, dass eine Kuh Treppen hochsteigt und glücklicherweise ist in diesem Fall alles gut gegangen», sagt der Kuhexperte. In Zukunft werde das diese Kuh jedoch wohl eher vermeiden.

