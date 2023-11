Kuhglockenverbot – ein Dorf im Kanton Bern wehrt sich dagegen

Zugezogene wollten in Aarwangen im Kanton Bern die Kuhglocken verbieten lassen.

Kuhglocken sind in der Schweiz immer wieder ein Thema.

Zwei zugezogene Paare wollten in Aarwangen im Kanton Bern Kuhglocken verbieten lassen.

Streitereien über Kuhglocken sind in der Schweiz im sogenannten «Kuhland» immer wieder ein Thema. Selbst das Bundesgericht hat sich bereits mit dem Läuten der Weidetiere beschäftigt. In Aarwangen im Kanton Bern hat sich in den letzten Monaten die Bevölkerung mobilisiert – allerdings nicht, um gegen das Glockengeläut zu protestieren, sondern vielmehr, um es zu unterstützen.