Eine Leser-Reporterin aus Steinhausen hat am Sonntag gemeldet, dass sie kurz vor neun Uhr plötzlich gehört habe, wie Kühe ganz nahe vor ihrer Wohnung gemuht hätten. «Ich schaute aus dem Fenster und sah etwa vier Kühe vor dem Fenster. Als ich zum Badezimmer ging und dort das Fenster öffnete, sah ich plötzlich eine ganze Herde in der Nähe unseres Hauses.»

Der vierbeinige Besuch, der sich in der Nähe des Kinderspielplatzes an der Pilatusstrasse 2 aufhielt, dauerte nicht lange Zeit an: Der Bauer machte sich mit Hilfe von Anwohnern gemeinsam an die Arbeit und sie trieben die Kühe auf ihre Weide zurück.