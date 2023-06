Winterthurer Traditionsfirma: Kult-Firma Stewi steht vor dem Aus

Ein Stewi steht in zahlreichen Schweizer Gärten – die Firma gibt es wohl bald nicht mehr.

Die Winterthurer Firma Stewi ist eine Schweizer Institution. Die Wäschespinne von Stewi steht in zahlreichen Gärten. Doch jetzt droht der Firma das Aus, wie «Züri Today» unter Bezug auf eine Medienmitteilung der Firma schreibt.

Darum ist wohl bald Schluss

Die 1947 gegründete Stewi werde die Fertigung ihrer Produkte am 30. September einstellen. Ende des Jahres folge die Auflösung. Grund dafür sei, dass die Inhaber aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen nicht mehr in der Lage wären, das Unternehmen an einem neuen Standort weiterzuführen.