Der WDR warnt vor den Witzen von Otto Waalkes

Otto Waalkes zu der Kontroverse: «Das ist nun ein halbes Jahrhundert her. Die Moralvorstellungen haben sich seit 1970 gewandelt, jede Zeit hat ihre eigenen Tabus. Komik hat ja immer etwas Anstössiges, weil sie alltägliche Regeln verletzt. Vor Komik kann also gar nicht genug gewarnt werden», meint er.

«Das folgende Programm wird, als Bestandteil der Fernsehgeschichte, in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung», so der Wortlaut in der Warnung.

Der Grund liegt möglicherweise in einigen von Waalkes Scherzen über ethnische Minderheiten und Frauen, welche heute nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen könnten.