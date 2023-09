Zürcher «Tatort»: Die Folge «Blinder Fleck» führt ins Zürcher Oberland

In der sechsten Episode des Zürcher «Tatorts» geht es um die Gefahr, die von Drohnen ausgeht. Die Ermittlerinnen machen am Tatort eines Dreifachmordes einen erschreckenden Fund.

1 / 4 In der neuen Zürcher «Tatort»-Episode machen die Ermittlerinnen Isabelle Grandjean und Tessa Ott am Ort eines Dreifachmordes einen aussergewöhnlichen Fund. Die sechsjährige Ella versteckte sich unter dem Rock eines Opfers. SRF Die drei Opfer arbeiteten gemeinsam an der Realisierung eines Programms namens «Blind Spot». Dieses soll die computergesteuerte Gesichtserkennung erschweren. SRF Eine weitere Verbindung finden die Kommissarinnen in der Vergangenheit. Zwei der Opfer waren gemeinsam in einer rechtsradikalen Organisation tätig. SRF

Darum gehts Am Sonntagabend ermitteln die Kommissarinnen Isabelle Grandjean und Tessa Ott im Zürcher Oberland.

Im Zentrum der Folge steht ein brutaler Dreifachmord.

Am Tatort finden sie ein kleines Mädchen, welches sich stundenlang unter dem Rock eines Opfers versteckte.

Ein erschossenes Ehepaar in einem Auto im Wald und unweit davon entfernt ein toter Mann bei seinem Mountainbike: Das Ermittlungsduo Grandjean/Ott wird in der aktuellen Ausgabe mit einem rätselhaften Dreifachmord konfrontiert. Während der Spurensicherung macht Isabelle einen herzzerreissenden Fund. Die sechsjährige Ella hat sich im Auto unter dem Rock des weiblichen Opfers versteckt. Das Mädchen hat dort während Stunden ausgeharrt.

Opfer arbeiteten zusammen an einem Computerprogramm

Alle drei Opfer wurden mit einem Kopfschuss getötet. Durch ihre Ermittlungen finden Tessa und Isabelle heraus, was die Toten verbindet. Marco Tomic (Patric Gehrig) und Julie Perrier (Samia von Arx) arbeiteten gemeinsam am Computerprogramm «Blind Spot» (Blinder Fleck). Dieses soll die computergesteuerte Gesichtserkennung erschweren. Um ihr Projekt zu finanzieren, standen sie in Kontakt mit dem Bankberater Jakob Bachmann (Uwe Schwarzwälder). Er ist das dritte Mordopfer. Dies passte dem Hauptinvestor von «Blind Spot», Joel Müller (Ralph Gassmann) nicht. Er stand nämlich kurz vor dem Abschluss eines lukrativen Deals mit einem US-Konzern, der «Blind Spot» kaufen wollte.

Zürcher «Tatort» kann bis jetzt mässig überzeugen

Eine zusätzliche Verbindung finden die Ermittlerinnen in der weiten Vergangenheit. Zwei der Opfer waren einmal in einer rechtsradikalen Organisation aktiv, zusammen mit einem dritten Mann namens Lars Diemer (Marcus Signer, bekannt aus «Wilder» oder «Der Bestatter – der Film»). Wie es der Zufall will, wurde er gerade aus einer langen Haftstrafe entlassen. Das geheimnisvolle Motorrad, welches mitten im Wald sichergestellt wird, gehört ebenfalls ihm. Ist er etwa der Täter? Die Ermittlungen nehmen richtig Fahrt auf.

«Blinder Fleck» wurde unter anderem auf dem Pfannenstiel, in den Wäldern rund um Dietikon und in der Kirche Dreikönigen in Zürich-Enge gedreht. Regie führte Tobias Ineichen, welcher bereits mehrere «Tatort»-Folgen realisiert hat. Bei den Kritikerinnen und Kritikern kommt das Zürcher Ermittlungsduo bis jetzt mässig gut weg. Auf Plattform «Internet Movie Database» (IMDb) wurden die bisherigen Folgen durchschnittlich mit 5.42 von 10 möglichen Punkten bewertet. Ob die sechste Folge mehr überzeugen kann, wird sich zeigen.