Kostas Papanastasiou : Kult-Schauspieler aus der «Lindenstrasse» stirbt mit 84 Jahren

Kostas Papanastasiou spielte in der langjährigen Erfolgsserie «Lindenstrasse» den Wirt eines griechischen Restaurants. Nun ist der Schauspieler verstorben.

Der griechische Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle in der «Lindenstrasse» bekannt.

Der griechische Schauspieler Kostas Papanastasiou spielte in der «Lindenstrasse» von 1985 bis 1996 den Wirt Panaiotis Sarikakis. Nun ist er im Alter von 84 Jahren gestorben, wie der «Tagesspiegel» aus dem näheren Umfeld des Schauspielers erfahren hat.

In Berlin führte Papanastasiou seit 1972 das Restaurant Terzo Mondo, in dem griechisches Essen serviert und auch Konzerte veranstaltet werden. 2018 übernahm sein Sohn, Marc-Alexej Papanastasiou, die Leitung des Lokals. 2012 erhielt Kostas Papanastasiou das Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland.