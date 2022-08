Sänger verletzt: Kultband Rage Against The Machine sagt ihr Schweizer Konzert ab

Rage Against The Machine

Rage Against The Machine sagen ihre Europa-Tournee ab.

Rage Against The Machine hätten nach elf Jahren endlich wieder in Europa spielen sollen.

Am 5. September hätten die Crossover-Ikonen von Rage Against The Machine ihr lang erwartetes Konzert im Zürcher Hallenstadion spielen sollen. Am Donnerstag wurde bekannt, dass sämtliche Europa-Gigs abgesagt werden müssen. Es wären die ersten nach elf Jahren gewesen.



Sänger Zack De La Rocha (52) soll auf ärztliche Anweisung mitgeteilt worden sein, dass er sich schonen müsse. Er war bei einem Konzert in Chicago im Juli gestürzt. Unklar ist, ob das medizinische Problem mit diesem Sturz in einem Zusammenhang steht. Fakt ist aber, dass der Sänger seitdem sämtliche Shows im Sitzen absolvieren musste, wie Vision.de berichtet.